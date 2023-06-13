В поисках партнеров. "Новая почта" планирует открыть точки выдачи в магазинах, кафе и аптеках

Компания "Новая почта" объявила, что ищет партнеров среди магазинов, кофеен, аптек и т.п. для сотрудничества - открытия новых пунктов приема и выдачи оплаченных посылок до 10 кг.

Об этом 13 июня сообщила пресс-служба почтового оператора.

Компания предлагает обустроить упрощенный формат отделения: клиенты могут отправить уже упакованные посылки или получить уже оплаченные. Отделения будут работать с посылками, объявленная стоимость которых не превышает 5000 грн. Все финансовые услуги будут доступны исключительно через мобильное приложение или сайт.

"Для "Новой почты" такой формат — возможность быстро увеличить сеть и предоставлять сервисы там, где удобно клиентам. Партнеры могут увеличить поток клиентов на своих точках и, соответственно, продать больше товаров и услуг", — объясняют в компании.

Со своей стороны "Новая почта" будет предлагать партнерам "вознаграждение" за каждую посылку. Также компания будет обеспечивать логистику и технологическую сторону, а именно предоставлять транспорт, технические средства, программное обеспечение, маркетинговые материалы, а также проводить обучение сотрудников партнера.

Компания уже провела первые тесты такого формата работы и открыла 190 таких точек с Moyo, БРСМ, Delvi. Планируется, что к концу 2023 года их количество вырастет до 2000.

Отметим, что сейчас "Новая почта" сконцентрирована на освоении международных рынков, а именно стран ЕС. Наиболее масштабно компания расширила сеть своих отделений в Польше, ориентируясь в этом вопросе на количество проживающих там украинцев. В настоящее время оператор постепенно открывает отделения в других странах ЕС.