В "Новой Почте" назвали сроки охвата своими отделениями всех воеводств Польши

Компания Nova Post намерена к концу марта открыть 10 новых отделений, увеличив общее количество отделений в Польше до 30. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора польского подразделения "Новой Почты" Дмитрия Вергуна.

По его словам, 27 марта откроются отделения в городах Еленя-Гура и Белосток. Кроме того, будут открыты отделения в городах Ольштын, Радом, Кельце, Ополе, Ченстохова и Бельско-Бяла. Во всех них можно будет отправлять посылки весом до 100 килограмм.

"Все 16 воеводств будут охвачены в июне. Согласно планам, до конца июня в Польше будет 50 отделений, а до конца года мы можем выйти на еще большее количество", - сообщил Вергун.

В частности, планируется, что в среднесрочной перспективе в Варшаве появятся еще около десятка отделений, и к концу нынешнего года их должно быть 15. При этом какой-либо информации о будущих отделениях в Куявско-Поморском, Западно-Поморском и Любушском воеводствах пока не сообщается.

Согласно данным на сайте Nova Post, на сегодняшний день работает шесть отделений Nova Post в Варшаве, по два в Кракове, Вроцлаве, Познани, Гданьске, Люблине и по одному в городах Лодзь, Катовице и Жешув.

По данным компании, с момента запуска 3 октября 2022 года до 1 марта она отправила более 150 тысяч посылок. Услугами компании за этот период воспользовались 132 тысячи клиентов, при этом лишь них 8,5% – граждане Польши.

Напомним также, что 20 марта было открыто первое отделение "Новой почты" в Литве. Кроме того, компания намерена уже в 2023 году выйти на рынок Германии, Чехии и Румынии.