У "Новій Пошті" назвали терміни охоплення своїми відділеннями всіх воєводств Польщі

Компанія Nova Post має намір до кінця березня відкрити 10 нових відділень, збільшивши загальну кількість відділень у Польщі до 30. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора польського підрозділу "Нової Пошти" Дмитра Вергуна.

За його словами, 27 березня відкриються відділення у містах Єлєня-Гура та Білосток. Крім того, будуть відкриті відділення у містах Ольштин, Радом, Кєльце, Ополє, Ченстохова та Бєльсько-Бяла. У всіх них можна буде надсилати посилки вагою до 100 кілограмів.

"Всі 16 воєводств будуть охоплені у червні. Згідно з планами, до кінця червня у Польщі буде 50 відділень, а до кінця року ми можемо вийти на ще більшу кількість", - повідомив Вергун.

Зокрема, планується, що у середньостроковій перспективі у Варшаві з'являться ще близько десятка відділень, і до кінця цього року їх має бути 15. При цьому жодної інформації про майбутні відділення у Куявсько-Поморському, Західно-Поморському та Любуському воєводствах поки не повідомляється.

Згідно з даними на сайті Nova Post, на сьогоднішній день працює шість відділень Nova Post у Варшаві, по два у Кракові, Вроцлаві, Познані, Гданську, Любліні та по одному в містах Лодзь, Катовіце та Жешув.

За даними компанії, з моменту запуску 3 жовтня 2022 до 1 березня вона відправила більше 150 тисяч посилок. Послугами компанії за цей період скористалися 132 тисячі клієнтів, при цьому лише 8,5% з них – громадяни Польщі.

Нагадаємо також, що 20 березня було відкрито перше відділення "Нової пошти" у Литві. Крім того, компанія має намір уже у 2023 році вийти на ринок Німеччини, Чехії та Румунії.