45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські

Український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році.

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Про це свідчать дані зі звіту Польського економічного інституту.

Громадяни України зареєстрували 10 200 одноосібних підприємств і 3 600 компаній, інвестуючи власні кошти, із січня по вересень 2022 року. Їхня частка в кількості нових підприємств у Польщі зросла до 8,5% у вересні з рівня нижче 1% до початку війни.

Серед нових одноосібних підприємств, які створили українці, 41% відкрили жінки, свідчить звіт.



Більше 50% компаній, які українці зареєстрували в Польщі, стали продовженням бізнесу, який вони вели в Україні. Близько двох третин таких підприємців зазначили, що мають намір залишитися на польському ринку незалежно від результатів війни.

Найчастіше залишитися в Польщі бажають представники інших видів послуг (43%), будівництва (17%) та інформації та зв’язку (13%). ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.

Нагадаємо, у грудні мрежа кафе "Львівські круасани" почала освоювати польський ринок — перший заклад вже відкрили у Варшаві. Крім того, "Нова пошта" повідомила про відкриття у Варшаві першого вантажного відділення Nova Post, яке приймає відправлення до 1000 кг. Раніше компанія вже відкрила кілька відділень по всій країні.