"Нова пошта" відкрила перше вантажне відділення у Варшаві: приймає відправлення до 1000 кг

"Нова пошта" повідомила про відкриття у Варшаві першого вантажного відділення Nova Post, яке приймає відправлення до 1000 кг.

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що українці у Польщі за потреби зможуть відправляти в Україну та отримувати з України масивні відправлення до 1000 кг, а не тільки компактні посилки та документи.

Це можуть бути як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритна техніка у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції, які наразі звільнені від мита та податку на розмитнення.

Доставлення як завжди можливе до будь-якого вантажного відділення "Нової пошти" в Україні або ж на адресу отримувача.

У компанії повідомили, що вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Термін доставлення вантажів такий, як і для посилок — від 5 днів.

Тарифи на доставку в Польщу та дозволені речі для пересилання за кордон можна переглянути за посиланням.

Загалом у 2022 році "Нова пошта" за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.

Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна дізнатися за цим посиланням.

Зазначимо, компанія "Нова пошта Глобал" запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії. Це вже дев'ята країна, з якої українці можуть замовляти необхідні товари.