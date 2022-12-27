З 1 січня "Нова Пошта" міняє тарифи через зростання витрат

Через зростання витрат компанія “Нова пошта” з 1 січня вимушена змінити тарифи. Так, доставка документів коштуватиме 55 гривень, а відправка посилок від 50 гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Нова пошта" за власний кошт купляє генератори, додаткове обладнання для посилення зв’язку, створює запаси палива, щоб відділення були пунктами незламності, де незалежно від наявності електрики приймають та видають посилки, дають можливість клієнтам підзарядити свої гаджети. Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни", - повідомляють в прес-службі.

Вартість доставки у відділення та поштомат з 1 січня буде розраховуватися однаково.

Також "Нова пошта" скасовує додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні й з 1 січня вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.

Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

• до 2 кг — 50 грн

• до 10 кг — 80 грн

• до 30 кг — 120 грн

Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

• до 2 кг — 70 грн

• до 10 кг — 100 грн

• до 30 кг — 140 грн

Доплата за доставку/забір кур’єром:

• для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу.

• за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

Нагадаємо, з 1 січня тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.