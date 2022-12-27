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"Укрпошта" з 1 січня знизить тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%
З 1 січня тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.
Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.
"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс були знижені на 75%. Але гаманець відсотками не виміряєш, тому до грошей. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень", - зазначив він.
За його словами, відправити посилки можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Смілянський додав, що нові тарифи будуть доступні і для українських підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.
Нагадаємо, Національний оператор поштового зв'язку Poczta Poczta у жовтні знизив тарифи на доставку всіх посилок EMS вагою до 20 кг до України. Завдяки запровадженим змінам клієнти платитимуть до -75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки з Польщі.