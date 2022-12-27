"Укрпошта" з 1 січня знизить тарифи на відправку посилок у Польщу на 75%

З 1 січня тарифи на відправку посилок у Польщу через EMS-сервіс "Укрпошти" будуть знижені на 75%.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

"Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс були знижені на 75%. Але гаманець відсотками не виміряєш, тому до грошей. Посилка до 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень", - зазначив він.

За його словами, відправити посилки можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів.

Смілянський додав, що нові тарифи будуть доступні і для українських підприємців, що дозволить розширити горизонти для продажу української продукції.

Нагадаємо, Національний оператор поштового зв'язку Poczta Poczta у жовтні знизив тарифи на доставку всіх посилок EMS вагою до 20 кг до України. Завдяки запровадженим змінам клієнти платитимуть до -75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки з Польщі.