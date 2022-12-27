"Укрпочта" с 1 января снизит тарифы на отправку посылок в Польшу на 75%

С 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу из-за EMS-сервиса "Укрпочты" будут снижены на 75%.

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Об этом сообщил глава компании Игорь Смилянский.

"Только что подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через Укрпочту EMS сервис были снижены на 75%. Но кошелек процентами не измеришь, поэтому к деньгам. Посылка до 1 кг будет стоить где-то $6/≈ 240 гривен", - отметил он.

По его словам, отправить посылки можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней.

Смилянский добавил, что новые тарифы будут доступны и украинским предпринимателям, что позволит расширить горизонты для продажи украинской продукции.

Напомним, Национальный оператор почтовой связи Poczta Poczta в октябре снизил тарифы на доставку всех посылок EMS весом до 20 кг в Украину. Благодаря введенным изменениям, клиенты будут платить до -75% меньше по сравнению с текущей стоимостью EMS-доставки из Польши.