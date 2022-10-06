Отправить посылку EMS из Польши в Украину стало дешевле: Poczta Polska снизила тарифы

Национальный оператор почтовой связи Poczta Poczta снизил тарифы на доставку всех посылок EMS весом до 20 кг в Украину. Благодаря введенным изменениям, клиенты будут платить до -75% меньше по сравнению с текущей стоимостью EMS-доставки из Польши.

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Об этом 6 октября сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Тарифы на доставку посылок EMS из Польши в Украину у национального почтового оператора начинаются с 42,00 польских злотых за посылку (336 грн). Стоимость доставки снизилась в сотрудничестве с "Укрпочтой".

"Сотрудничество между Poczta Polska и "Укрпочтой" необходимо для того, чтобы предлагать нашим клиентам как в Польше, так и в Украине широкий спектр нужных услуг, особенно в такое сложное время, когда идет война", ─ отметил президент правления Poczta Polska Кшиштоф Фальковский.

Ознакомиться с тарифами подробнее можно на сайте Poczta Polska . В "Укрпочте" утверждают, что доставка посылок из любого отделения польской почты в любое отделение "Укрпочты" займет 7-14 дней.

" Следующим шагом будет пересмотр тарифов на доставку отправлений из Украины в Польшу, что позволит еще больше углубить сотрудничество между двумя почтами и двумя странами " , - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

Отметим, что "Укрпочта" и Почта Польши (Poczta Polska) подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений между двумя странами.

Напомним, с 14 сентября "Новая почта" доставляет посылки с личными вещами из Украины в Польшу по сниженным тарифам. Можно отправлять в почтомат в Польше или заказать курьерскую доставку, за последнее доплачивать не нужно.

"Новая почта" установила следующие тарифы на доставку в Польшу:

до 2 кг – 250 грн вместо 600 грн;

до 10 кг – 325 грн. вместо 900 грн.;

до 30 кг – 400 грн. вместо 1500 грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com