"Нова пошта" знизила тарифи на доставку посилок з України в Польщу у 2,5 рази

З 14 вересня "Нова пошта" доставляє посилки з особистими речами з Україну в Польщу за зниженими тарифами. Можна відправляти до поштомату в Польщі або замовити кур'єрську доставку, за останнє доплачувати не потрібно.

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Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

"Нова пошта" встановила такі тарифи на доставку до Польщі:

до 2 кг – 250 грн замість 600 грн;

до 10 кг – 325 грн замість 900 грн;

до 30 кг – 400 грн замість 1500 грн.

В компанії наголошують, що відправити можна виключно вживані особисті речі, без цінників та бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібну техніку тощо.

У поштомат в Польщі можна відправляти посилки до 25 кг та максимальним розміром 41x38x64 см. Термін доставки — від 5 днів.

Як відправити посилку з України в Польщу

1. Потрібно принести відкриту посилку у будь-яке відділення "Нової пошти".

2. Назвати країну та тип доставки – у поштомат або кур’єром.

3. Назвати дані отримувача у Польщі – ПІБ, польський номер телефону отримувача та його електронну пошту.

4. Вказати номер поштомату, у який має бути доставлена посилка.

Знайти потрібний номер поштомату можна на гугл картах, де потрібно ввести "inpost paczkomaty".

Якщо доставка кур’єром, то потрібно вказати повну адресу отримувача: індекс, назву міста, назву вулиці та номер будинку, номер квартири для багатоквартирних будинків.

Раніше стало відомо, що “Укрпошта” та Пошта Польщі (Poczta Polska) підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень між двома країнами.

Посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Poczta Polska та "Укрпошти".