"Нова Пошта" запрацює у Польщі до кінця 2022 року

Українська логістична компанія “Нова Пошта” планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку. На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України.

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Про це заявила директорка "Нової Пошти" з управління репутацією Олена Плахова в інтерв’ю LIGA.net.

"Ми компанія, яка завжди йде за клієнтом. Ми бачимо, що 5 млн людей виїхали за кордон, тим паче клієнти кажуть: "Нам вас не вистачає". Тож справді, ми плануємо виходити на європейський ринок", — розповіла Плахова.

За її словами, у Польщі "Нова Пошта" планує розпочати роботу до кінця цього року. Загалом на першому етапі йдеться про сусідні країни.

"Насамперед ми будемо виходити в ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі ми дивитимемось, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", — зазначила Плахова.

Нагадаємо, "Нова пошта" підняла ціни на доставку з міжнародних інтернет-магазинів, але відправка особистих речей за кордон, навпаки, подешевшала.

Раніше "Нова пошта" знизила тариф на доставку до поштомату в Україні на 10 грн - до 50 грн за посилку. За фіксованою ціною можна буде надсилати документи та посилки незалежно від географії доставки. До пошти можна відправити посилки вагою до 20 кг.