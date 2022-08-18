"Укрпошта" та Poczta Polska спрощують пересилання між країнами

“Укрпошта” та Пошта Польщі (Poczta Polska) підписали меморандум, який дозволить зменшити тарифи на пересилання посилок та спростить механізм доставки відправлень між двома країнами.

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Про це повідомляє "Укрпошта".

Меморандум передбачає, що до 15 вересня сторони підготують та підпишуть договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок.

Крім цього, посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Poczta Polska та "Укрпошти".

Також сторони домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше.

"Poczta Polska активно підтримує своїх українських колег з початку російської агресії проти України. Поточна геополітична ситуація створює нові рамки для співпраці, яку ми хочемо поглибити та краще координувати. Від цього виграють обидва національні поштові оператори, а також наші клієнти, які живуть по обидва боки кордону", - прокоментував Томаш Здзікот, президент Poczta Polska.

За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, цим меморандумом Україна чітко декларує свій намір поглиблювати інтеграцію з європейськими країнами у сфері надання поштових послуг, аби українці могли так само легко і швидко надсилати відправлення за кордон, як вони це роблять у межах України.

"Бо ми розуміємо, що багато наших клієнтів мають рідних, зокрема в Польщі, з якими підтримують зв’язок. Крім того, для багатьох наших клієнтів експортні продажі на міжнародних майданчиках є єдиним джерелом доходу для їхніх сімей. Тому "Укрпошта" спрямовує всі зусилля на зростання ефективності експортних відправлень та на полегшення логістики, чого безперечно вдасться досягти завдяки більш тісній співпраці із Poczta Polska", - зазначив Смілянський.

Наступним кроком планується впровадження спеціальних логістичних продуктів. Це стане продовженням попередніх ініціатив, які Польща запровадила в рамках підтримки України. Так, з поштових відділень Poczta Polska, що приймають відправлення EMS, можна було безкоштовно відправити своїм рідним до України гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг.

Також від березня до червня Poczta Polska не стягувала оплату за грошові перекази до України, а також збори за митне оформлення гуманітарних посилок до України.

Нагадаємо, українська логістична компанія “Нова Пошта” планує створити власні філії у європейських країнах для роботи на їхньому внутрішньому ринку і планує запрацювати у Польщі до кінця 2022 року.