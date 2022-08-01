З 1 серпня "Укрпошта" працюватиме лише на підконтрольній Україні території

Працювати на тимчасово окупованих територіях більше немає можливості через небезпеку пограбування відділень російськими військовими та загрози життю працівників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Смілянський пообіцяв, що "Укрпошта" обов'язково повернеться - до Херсона, Луганської області, Криму та кожного населеного пункту, який зараз перебуває у тимчасовій окупації.

"Ми повернемося, я точно це знаю. Як ми повернулися до Київської, Чернігівської та Сумської. І не просто повернемося, а з новими відділеннями, як це сьогодні сталося у Тростянці, який отримав значні пошкодження від "осободителей". Тепер нове, гарне відділення я обіцяв команді приїхати на відкриття наступного і обов'язково це зроблю. Зроблю це і в Херсоні, і на Луганщині, і в Запорізькій області і, звичайно, в Донецькій, Харківській, а згодом і в Криму. Бо, як директор Кримської, Луганської та Херсонської дирекцій (відтепер), відповідаю за розвиток мережі відділень. А після "міцних керівників", яких Росія надсилає з Хабаровська та інших "убитих" регіонів, роботи, як я бачу, буде багато", - Написав він.

Нагадаємо, що 28 липня "Укрпошта" запускає у продаж нову марку "Доброго вечора, ми з України!".