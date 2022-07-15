У Канаді випустили марку на підтримку України

Пошта Канади створила спеціальну марку, кошти від продажу якої буде направлено на допомогу українцям.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти"

"Пошта Канади випустила благодійну марку на підтримку України. Кожен, хто придбає її, автоматично пожертвує кошти для українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1$ з кожного проданого аркуша буде направлено до Canada-Ukraine Foundation.

Ця організація активно допомагає Україні з перших днів повномасштабної війни.

Аркуш складається з 10 марок, на яких зображено соняшник.

Зазначимо, "Пошта Литви" випустила марку, присвячену отриманню ударного безпілотника Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали раніше литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" випустила поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Зазначимо, що держпідприємству вже вдалося заробити на випуску гучної марки понад 1 мільйон доларів.