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У Канаді випустили марку на підтримку України
Пошта Канади створила спеціальну марку, кошти від продажу якої буде направлено на допомогу українцям.
Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти"
"Пошта Канади випустила благодійну марку на підтримку України. Кожен, хто придбає її, автоматично пожертвує кошти для українців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 1$ з кожного проданого аркуша буде направлено до Canada-Ukraine Foundation.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ця організація активно допомагає Україні з перших днів повномасштабної війни.
Аркуш складається з 10 марок, на яких зображено соняшник.
Зазначимо, "Пошта Литви" випустила марку, присвячену отриманню ударного безпілотника Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали раніше литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.
Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" випустила поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Зазначимо, що держпідприємству вже вдалося заробити на випуску гучної марки понад 1 мільйон доларів.