- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Интернет-магазин "Укрпочты", в котором продавали марку "Русский военный корабль, иди нах..й!", перестал работать из-за перегрузки и хакерской атаки
Компания "Укрпочта" сообщает о возможной хакерской атаке на ее системы, в том числе на новый интернет-магазин, который открыли специально для продажи почтовых марок.
Об этом заявил глава компании Игорь Смелянский в своем Facebook.
Отметим, что новый интернет-магазин перестал работать, в том числе из-за большого наплыва покупателей.
"Мы приостанавливаем до 13:00 прием новых заказов. Все принятые за это время будут обработаны, и мы усилим сеть. Понимаю, что те, кто пытается ее положить, тоже работают", — добавил Смелянский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В новом интернет-магазин "Укрпочты" можно купить марку "Русский военный корабль, иди нах..й!", которую уже не продают в отделениях. Глава компании уточнил, что марки еще есть в наличии.
Напомним, учитывая большой спрос, "Укрпочта" решила выпустить следующую марку "Русский военный корабль – все" тиражом в 5 миллионов.
Вниманию читателей: выпускает и продает почтовую марку госпредприятие "Укрпочта". Редакция Delo.ua не покупает и не продает их.