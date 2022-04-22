Інтернет-магазин "Укрпошти", в якому продавали марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!", перестав працювати через перевантаження та хакерську атаку

Компанія "Укрпошта" повідомляє про можливу хакерську атаку на її системи, у тому числі на новий інтернет-магазин, який відкрили спеціально для продажу поштових марок.

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Про це заявив голова компанії Ігор Смілянський у своєму Facebook.

Зазначимо, що новий інтернет-магазин перестав працювати, в тому числі через великий наплив покупців.

"Ми зупиняємо до 13:00 прийом нових замовлень. Усі прийняті за цей час будуть оброблені, і ми посилимо мережу. Розумію, що ті, хто намагається її покласти, теж працюють", — додав Смілянський.

У новому інтернет-магазині "Укрпошти" можна купити марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!", яку вже не продають у відділеннях. Глава компанії уточнив, що марки ще є.

Нагадаємо, зважаючи на великий попит, "Укрпошта" вирішила випустити наступну марку "Російський військовий корабель – все" тиражем у 5 мільйонів.