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Литва выпустила марки с беспилотником Bayraktar для Украины
"Почта Литвы" выпустила марку, посвященную получению ударного беспилотника Bayraktar TB2, средства на покупку которого для дальнейшей передачи Украине собрали ранее литовские граждане по инициативе телеведущего Андрюса Тапинаса. Об этом говорится в сообщении предприятия.
"Мы инициируем акцию - предлагаем вам использовать недавно выпущенную почтовую марку для отправки писем лидерам стран и представителям международных институтов с посланиями-призывами брать пример с маленькой, но единой страны и брать больше инициативы по содействию Украине", - сказано также в нем.
Отмечается, что дизайн марки был разработан командой агентства digital-маркетинга What About. Купить же ее можно во всех почтовых отделениях крупных городов страны, а также в интернет-магазине "Почты Литвы".
Половина средств от продажи марок будет перечисляться организации Blue / Yellow for Ukraine, помогающей украинским военным.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сам Тапинас сообщил на своей странице в Facebook, что уже написал такие письма президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Напомним, что по инициативе журналиста его сограждане собрали на "Байрактар" для Украины всего за три дня почти 6 миллионов евро. Однако узнав об этом, турецкая компания-производитель БПЛА Baykar Makina сообщила, что передаст беспилотник бесплатно.