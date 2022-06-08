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В Госдуме РФ хотят отменить признание независимости Литвы
В Госдуме страны-агрессора России предлагают отменить постановление от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Так, очередной, не совсем видимо психически здоровый, депутат Евгений Федоров от партии "Единая Россия" внес законопроект в Госдуму об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской республики".
В нем отмечается, что в 1991 году Москва признала независимость Литовской республики, "учитывая конкретную историческую и политическую обстановку, предшествовавшую вхождению Литовской Республики в СССР".Подписывайтесь на наш YouTube канал
По мнению российского депутата, постановление государственного совета СССР является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей конституции.
Так как страна-агрессор РФ считает себя приемником СССР, депутат предлагает отменить постановление о признании независимости Литвы.
Отметим, 10 мая Сейм Литвы принял резолюцию о признании РФ государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.