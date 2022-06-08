У Держдумі РФ хочуть скасувати визнання незалежності Литви

У Держдумі країни-агресора Росії пропонують скасувати ухвалу від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, черговий, не зовсім психічно здоровий депутат Євген Федоров від партії "Єдина Росія" вніс законопроект до Держдуми про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської республіки".

У ньому наголошується, що в 1991 році Москва визнала незалежність Литовської республіки, "враховуючи конкретну історичну та політичну ситуацію, що передувала входу Литовської Республіки до СРСР".

На думку російського депутата, постанова державної ради СРСР є незаконною, оскільки прийнято неконституційним органом та з порушенням вимог низки статей конституції.

Оскільки країна-агресор РФ вважає себе спадкоємцем СРСР, депутат пропонує скасувати ухвалу про визнання незалежності Литви.

Зазначимо, 10 травня Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання РФ державою, яка підтримує та здійснює тероризм.