В Литве собрали деньги на беспилотник Bayraktar для Украины, но производитель отдаст его бесплатно

Турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Литве ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, средства на покупку которого для дальнейшей передачи Украине собрали литовские граждане по инициативе телеведущего Андрюса Тапинаса.

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"Народ Литвы с честью собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar безвозмездно подарит Литве Bayraktar TB2 и попросит эти средства передать Украине на гуманитарную помощь", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Эту информацию также подтвердил в своем микроблоге и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, выразивший восхищение таким решением производителя дронов.

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "Байрактар", на который Литва собрала деньги, бесплатно. Это потрясающе! На собранные деньги мы купим необходимые боеприпасы для "Байрактара", а остальные деньги также пойдут на поддержку Украины. Спасибо, Турция!", - написал он в Твиттер.

Вечером 1 июня литовский министр сообщил, что подписал соглашение между Минобороны его страны с Турецким оборонным агентством, которое "открыло путь к покупке "Байрактара", на который литовцы собрали почти 6 миллионов евро за три дня".

Напомним, что Украина ранее и сама закупала данные турецкие беспилотники: о поставке первого из них Минобороны отчиталось в июле 2021 года, показав даже видео испытаний этого боевого дрона.

При этом в прошлом году также сообщалось, что Baykar разрабатывает инвестпроект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА. А в сентябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине построят завод по производству Bayraktar.

В начале февраля 2022 года, незадолго до российского вторжения в Украину, она подписала с Турцией рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, предусматривающее расширение производства TB2 в Украине.

Однако отметим, что сколькими такими беспилотниками Украина располагала на начало войны РФ против нее и сколько из них потеряла в ходе боевых действий, ныне пор остается неизвестным.