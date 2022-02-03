Украина договорилась с Турцией о производстве беспилотников Bayraktar

Украина и Турция подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, предусматривающее расширение производства в Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Документ подписали 3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в присутствии президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня подписано соглашение, которое расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании Baykar в Украине", — сказал после подписания Зеленский.

Отметим, что на брифинге утром в четверг Резников указал, что это соглашение после подписание должно еще будет пройти процедуру ратификации Верховной Радой.

"Одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar, который изготовляет БПЛА, которые будут изготовляться именно в Украине. И будет, соответственно, создан центр обучения, который будет готовить наших летчиков относительно управления этими беспилотными дронами Bayraktar разных категорий", — сказал министр.

Чиновник также напомнил, что Baykar ранее решила использовать для изготовления своих беспилотников следующего поколения двигатели запорожского завода "Мотор Сич".

"Это уже будут, по сути, украинско-турецкие "Байрактары" с точки зрения технологического наполнения. И соответственно применяться они будут в Вооруженных силах и Украины, и Турции, и тех стран, которые будут иметь желание их приобрести", — отметил Резников.

Напомним, что в июле украинская армия получила первый беспилотник Bayraktar TB2. Минобороны Украины даже показало видео испытаний этого боевого дрона.

При этом в прошлом году также сообщалось, что производитель беспилотников компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА.

А в сентябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине построят завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

В ноябре же стало известно, что запорожское конструкторское бюро "Прогресс" заказало заводу "Мотор Сич" авиационные двигатели, использующиеся для Bayraktar, на сумму 7 млн долларов.

Количество же закупленных в Турции готовых беспилотников Украина не раскрывает, однако в начале декабря американское агентство Bloomberg сообщало, что их "десятки", причем Турция собирается поставить их еще не менее 20.

Отметим также, что особую заинтересованность в закупке этих БПЛА украинские власти стали проявлять ввиду того, что применение Bayraktar называлось одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в войне осенью 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.