Промышленность 50 минут назад

"Укрспецэкспорт" договорился о создании ремонтной базы для вертолетов в Турции

Подписание рамочного контракта произошло на оборонной выставке IDEF-2021

Фото: Укроборонпром Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в концерн "Укроборонпром", заключила рамочный контракт с турецкой THK Teknik A.Ş. на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции.

Как говорится в сообщении "Укроборонпрома", это произошло во время международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021. Контрактом предусмотрено проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнение заказов для третьих стран.

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Отмечается, что "Укрспецэкспорт" и THK Teknik имеют опыт партнерства с 2018 года, когда они выиграли тендер на ремонт 18 многоцелевых вертолетов Ми-17 Главного командования жандармерии Турции.

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THK Teknik занимает ведущее место в системе технического обслуживания турецкой гражданской и военной авиации. Компания под разными названиями работает с 1925 года и предоставляет широкий спектр услуг от обслуживания самолетов с максимальной взлетной массой более 5700 кг до ремонта планеров и вертолетов. Компания имеет четыре ангара, ряд линейных станций и мастерских.

Напомним также, что турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА.

В июле украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 от Baykar. Минобороны Украины даже показало видео испытаний турецкого боевого дрона.

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