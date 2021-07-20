Украина отремонтирует парк танков для Пакистана за $85 млн: "Укрспецэкспорт" получил аванс

Государственная компания "Укрспецэкспорт" получила от властей Пакистана аванс для завода имени Малышева (город Харьков) по контракту на ремонт танков Т-80УД.

Об этом заявил генеральный директор завода Василий Крылас, передает "Укринформ".

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"Сегодня я общался с руководителем государственной компании "Укрспецэкспорт", мне подтвердили, что деньги в Украину уже зашли. На днях мы ждем их на предприятии. Но работы по заказу мы уже начали", — отметил он.

Крылас уточнил, что уже полтора месяца ведется работа по конструкторско-технологической документации, обработке нормы, подготовке материалов, заявках для проведения закупок.

По его словам, аванс составляет 30% от заказа, большую часть суммы получит завод имени Малышева, остальные деньги — другие задействованные предприятия.

Гендиректор завода также добавил, что пакистанской стороне предлагали ремонтировать танки в Харькове, но заказчик решил делать это на своей базе, поэтому завод имени Малышева будет поставлять запчасти.

Напомним, в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая проходит в ОАЭ, "Укроборонпром" заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $85,6 млн.

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