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Сумнівна фірма стала головним виконавцем послуг з ремонту літаків ІЛ-76 для ЗСУ — ЗМІ

За фактом неякісного ремонту двигунів для ІЛ-76 проти ТОВ "УРАРП" уже відкрито низку кримінальних справ

Сумнівна фірма стала головним виконавцем послуг з ремонту літаків ІЛ-76 для ЗСУ — ЗМІ Сумнівна фірма стала головним виконавцем послуг з ремонту літаків ІЛ-76 для ЗСУ — ЗМІ

З 2017 до 2020 року ТОВ "Авіаремонтне підприємство "УРАРП" виграло тендерів у цій галузі на 237 мільйонів гривень. Його власником є народний депутат Верховної Ради IV скликання від СДПУ (о) Анатолій Льовін. За дивним збігом обставин, Льовін також є власником 49% акцій Самарського авіаційного заводу "Гідроплан" у Росії.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів агенції "Тіні". 

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Автори розслідування говорять, що ремонт ІЛ-76 також може здійснювати Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", який входить до концерну "Укроборонпром". Але тендери за рахунок меншої ціни постійно виграє ТОВ "УРАРП" Льовіна, незважаючи на те, що конструкторське бюро та заводи-виробники двигунів заперечують сертифікацію цього виду робіт приватною фірмою.

За фактом неякісного ремонту двигунів для ІЛ-76 проти ТОВ "УРАРП" уже відкрито низку кримінальних справ. Зараз в Україні налічується 52 таких літаки. Тільки близько 20 з них можуть здійснювати польоти. Інші потребують невідкладного ремонту.

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