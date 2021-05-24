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На смену советским УАЗам: для ВСУ создадут автомобиль повышенной проходимости (ФОТО)

На днях состоялось очередное совещание, посвященное этой тематике, в ходе которой потенциальные исполнители ОКР получили тактико-технические задания

УАЗ-469 Вооруженных Сил Украины. Фото: ИА "АрмияInform" УАЗ-469 Вооруженных Сил Украины. Фото: ИА "АрмияInform"
УАЗ-469 Вооруженных Сил Украины. Фото: ИА "АрмияInform"

Министерство обороны Украины работает над созданием легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд украинской армии.

Как сообщает информационное агентство "АрмияInform", об открытии соответствующей опытно-конструкторской работы (ОКР) было объявлено в марте 2021 года.

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По информации агентства, на днях состоялось очередное совещание, посвященное этой тематике, в ходе которой потенциальные исполнители ОКР получили тактико-технические задания, разработанные в ЦНИИ ВВТ ВС Украины (Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины. — Delo.ua).

В течение пяти суток участники должны оценить свои способности воплотить в металле технические требования заказчика в срок до 1 сентября текущего года и проинформировать Минобороны о готовности выполнить эту работу.

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По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела разработок и закупки автомобильного бронетанкового вооружения и техники Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Николая Евстратенко, уже в этом году оборонное ведомство заключит государственный контракт на закупку созданного легкового автомобиля повышенной проходимости. Деньги на эти цели предусмотрены.

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В агентстве отмечают, что новый легковой автомобиль будут создавать на замену имеющейся линейке УАЗов. Они изготовлены еще в советское время и являются как морально, так и физически устаревшими и не соответствуют современным требованиям автомобилей такого класса.

УАЗ-469 Вооруженных Сил Украины

Кроме этого, из-за нехватки запчастей к ним все чаще возникают сложности с их ремонтом.

Напомним, 23 августа прошлого года подразделения Вооруженных сил Украины получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Ранее сообщалось, что 11 июля 2019 года из Центральной автобазы хранения и ремонта, которая дислоцируется в Хмельницкой области, на передовую передали около сотни новых автомобилей "Богдан-6317".

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