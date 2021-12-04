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Политика
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Турция планирует продать Украине еще 20 беспилотников – СМИ

Заказ на два десятка дронов находятся в стадии разработки
Байрактор ТВ2 Военно-Морских сил Украины. Фото: "Армия Информ"

Турция собирается поставить в Украину еще не менее 20 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar-TB2.

Об этом передает Bloomberg со ссылкой на свои источники в правительственных и военно-промышленных кругах Турции.

По информации агентства, компания Baykar, с 2019 года продала Украине "десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами", а "заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки".

Представитель турецкого правительства также сообщил, что на стадии разработки находятся новые контракты, включая о совместном производстве Турцией ракет-носителей типа украинской "Зенит-2".

В Bloomberg отмечают, что это может помочь Турции в разработке баллистических ракет.

В то же время, как заявил высокопоставленный турецкий чиновник, "Анкары не имеет таких намерений".

Напомним,  Украина договаривалась  с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

При этом в Вооруженных Силах Украины сообщали, что турецкие  ударные беспилотники  существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ  начинали испытания  турецких ударных дронов Bayraktar TB2.