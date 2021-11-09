Бизнес 30 минут назад

Предприятие из Запорожья получило заказ на двигатели для беспилотников Bayraktar

Будет изготовлено 30 комплектов

Bayraktar Akinci. Фото: Википедия Bayraktar Akinci. Фото: Википедия
Bayraktar Akinci. Фото: Википедия

Запорожское конструкторское бюро "Прогресс", которое входит в состав "Укроборонпрома", заказало "Мотор Сич" авиационные двигатели на сумму более $7 млн. Об этом сообщает ATR.

Заказ на авиационные двигатели оформлен в системе Prozorro. Эти комплектующие используются для разведывательно-ударных беспилотников большой продолжительности полета Bayraktar Akinci.

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До конца 2022 года предприятие "Мотор Сич" должно поставить бюро "Прогресс" 30 комплектов деталей двигателя по цене 236 тысяч долларов за каждый.

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Это уже второй контракт такого типа. По первому компания Baykar получила 20 двигателей "Прогресс" для установки на Bayraktar Akinci.

Именно эти беспилотные аппараты на испытаниях доказали свою эффективность в уничтожении российских комплексов "Панцирь-С", которые оккупанты разместили в захваченном Крыму.

Ранее сообщалось, что от Украины потребовали прекратить использовать фразу "турецкий Байрактар". Напомним, под Киевом построят центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов.

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