Предприятие из Запорожья получило заказ на двигатели для беспилотников Bayraktar

Запорожское конструкторское бюро "Прогресс", которое входит в состав "Укроборонпрома", заказало "Мотор Сич" авиационные двигатели на сумму более $7 млн. Об этом сообщает ATR.

Заказ на авиационные двигатели оформлен в системе Prozorro. Эти комплектующие используются для разведывательно-ударных беспилотников большой продолжительности полета Bayraktar Akinci.

До конца 2022 года предприятие "Мотор Сич" должно поставить бюро "Прогресс" 30 комплектов деталей двигателя по цене 236 тысяч долларов за каждый.

Это уже второй контракт такого типа. По первому компания Baykar получила 20 двигателей "Прогресс" для установки на Bayraktar Akinci.

Именно эти беспилотные аппараты на испытаниях доказали свою эффективность в уничтожении российских комплексов "Панцирь-С", которые оккупанты разместили в захваченном Крыму.

Ранее сообщалось, что от Украины потребовали прекратить использовать фразу "турецкий Байрактар". Напомним, под Киевом построят центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов.