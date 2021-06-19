Новый украинский боевой дрон запустят не ранее 2024 года, а его стоимость — более $10 млн

Новый украинский военный беспилотный летательный аппарат ACE ONE, представленный в Киеве 15 июня 2021 года, будет готов к эксплуатации не менее чем через три года.

Об этом сообщил соразработчик беспилотника, соучредитель компании Air Combat Evolution (ACE), бывший руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов в интервью "Укринформу".

"План разработки к летным испытаниям готового аппарата, который можно будет продавать потенциальным партнерам и поднимать в воздух, займет не менее трех лет", — отметил он.

По словам Усова, на данный момент проект летательного аппарата находится на этапе разработки технической и конструкторской документации, а также сейчас происходит "тестирование критических систем и компонентов".

При этом стоимость одного такого украинского боевого БПЛА составляет более $10 млн.

"Стоимость одного дрона ACE ONE составляет ориентировочно $12-13 млн. Рой из трех дронов — $30 млн", — доложил Усов.

Он рассказал, что летательный аппарат разработан с целью сделать его частью противовоздушной обороны, которая "должна обеспечить защиту воздушного пространства Украины или какой-либо другой страны, которая будет использовать систему ACE ONE".

По его словам, дрон объединяет уникальные характеристики, "которые трудно сочетаются в одном проекте".

"С одной стороны, сверхвысокая скорость, а с другой, низкая видимость, которая позволяет ему в боевых условиях получать большое преимущество над дронами противника", — подчеркнул Усов.

Известно, что международная украинская компания Air Combat Evolution (ACE) 15 июня представила новый украинский военный беспилотный летательный аппарат ACE ONE на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность — 2021" в Киеве.

Напомним, в ходе визита в Турцию Зеленский заявил о заинтересованности Украины в совместном с этой страной производстве дронов для армии.