Турция просит землю и льготы для производства военных беспилотников в Украине — Уруский

Вице-премьер-министр Олег Уруский заявляет о большой заинтересованности Турции в производстве в Украине военных беспилотных летательных аппаратов, но для этого хочет предоставления налоговых преференций. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Чиновник подчеркнул, что сотрудничество двух стран в оборонно-промышленной сфере является основой их стратегического партнерства. По его словам, эта тема была одной из ключевых для обсуждения в рамках недавнего визита в Турцию делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, в которую входил и сам Уруский.

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"Известно, что мы поставляем двигатели для турецких БПЛА, и Турция очень заинтересована в этом. Турки смотрят в сторону создания совместного предприятия по этому направлению сотрудничества. А мы со своей стороны заинтересованы в тех беспилотниках, которые производятся на сегодняшний день в Турции", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина при этом заинтересована не только закупать, но и разместить производство дронов на своей территории. Турецкая сторона, по его словам, на это согласна.

Уруский также отметил, что совместное украино-турецкое предприятие "уже было создано и юридически оформлено, но не было его наполнения".

"Турецкая сторона высказала свое видение: она готова инвестировать в строительство производственных мощностей на территории Украины и соответственно просит определенные преференции от правительства Украины, а именно предоставление земельного участка и налоговых льгот", — сказал чиновник.

Он также заявил, что работать на этом предприятии будут украинские специалисты, и в результате Украина получит достаточно высокий уровень локализации производства БПЛА, которые Министерство обороны сможет закупать по более низким ценам.

В то же время Уруский отказался конкретизировать прогнозируемые объемы производства и закупок БПЛА для Украины, заявив, что это закрытая информация, но "речь идет о десятках беспилотников".

"Уже много в мире разработок малой бронетанковой техники, которая полностью автономна. Все идет к тому, что в будущем будет воевать роботизированная автономная техника, совсем без людей. В том числе и в воздухе", — заключил также он.

Напомним, в ходе визита в Турцию Зеленский заявил о заинтересованности Украины в совместном с этой страной производстве дронов для армии.