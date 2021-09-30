В Киевской области построят центр по испытанию турецких беспилотников

29 сентября Министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, с украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой — генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

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Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании.

Кроме этого, в центре будет проводиться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА.

По информации Офиса президента, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

В свою очередь в Министерстве обороны заявили, что следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА.

Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет.

Ранее о запуске в Украине производства турецких беспилотников Bayraktar заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

При этом в Вооруженных Силах Украины сообщали, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ начинали испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Отметим также, что применение турецких дронов Bayraktar стало одним из важнейших факторов успеха Азербайджана в осенней войне 2020 года против армянских сил в Нагорном Карабахе.