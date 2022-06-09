Литва випустила марки з безпілотником Bayraktar для України

"Пошта Литви" випустила марку, присвячену отриманню ударного безпілотника Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали раніше литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса. Про це йдеться у повідомленні підприємства.

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"Ми ініціюємо акцію - пропонуємо вам використовувати нещодавно випущену поштову марку для надсилання листів лідерам країн та представникам міжнародних інститутів із посланнями-закликами брати приклад із маленької, але єдиної країни та брати більше ініціативи щодо сприяння Україні", - сказано також у ньому.

Зазначається, що дизайн марки було розроблено командою агентства digital-маркетингу What About. Купити її можна у всіх поштових відділеннях великих міст країни, а також в інтернет-магазині "Пошти Литви".

Половина коштів від продажу марок перераховуватиметься організації Blue/Yellow for Ukraine, яка допомагає українським військовим.

Сам Тапінас повідомив на своїй сторінці у Facebook, що вже написав такі листи президентові Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Нагадаємо, що з ініціативи журналіста його співгромадяни зібрали на "Байрактар" для України лише за три дні майже 6 мільйонів євро. Проте, дізнавшись про це, турецька компанія-виробник БПЛА Baykar Makina повідомила, що передасть безпілотник безкоштовно.