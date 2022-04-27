"Укрпочта" заработала на марке "Русский военный корабль" более $1 млн

Госпредприятию "Укрпочта" удалось заработать на выпуске нашумевшей марки "Русский военный корабль" более 1 миллиона долларов.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью изданию "Новое время".

"Более $1 млн. Это неплохо в условиях, когда другие наши доходы упали. Следующую марку этой серии мы уже объявили сегодня, она будет называться "Русский военный корабль… Всё", и закрываем эту серию", — рассказал Смелянский.

Топ-менеджер "Укрпочты" отметил, что эта марка стала настоящим символом Украины, известным далеко за ее пределами.

"Многие люди в мире ее хотят получить. Я слышал, что наши граждане продают ее на eBay за какие-то сумасшедшие деньги", — сказал он.

Смелянский рассказал, что небольшое количество марок было оставлено для иностранных делегаций, для музейных фондов и отдельно — для временно оккупированных территорий.

"Для людей там, у которых не было физической возможности марку приобрести. Поскольку эту марку можно было приобрести не только в Киеве, но и во всех областных центрах, кроме оккупированных, я считаю эту меру справедливой", — сказал он.

Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Однако, как сообщил Смелянский, даже из-за большого ажиотажа их не будут допечатывать.