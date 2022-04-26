Три причины, почему марка "Русский военный корабль" должна стать полноценной NFT-коллекцией

Почтовая марка "Русский военный корабль, иди на..й!" оказалась хитом украинской филателии — фотографии очередей из желающих купить ее облетели соцсети, а больше миллиона экземпляров разошлись всего за пару недель. "Укрпочта" разумно отказалась от увеличения тиража и решила выпустить марки с другими артефактами войны. Но национальный почтовый оператор может сделать даже больше, обратившись к одному из главных интернет-трендов последнего времени — NFT.

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Поскольку с началом полномасштабной российской агрессии волна хайпа вокруг криптобизнеса немного спала, я для начала напомню, что из себя представляет этот инструмент. NFT — это аббревиатура для non-fungible token, а переводится она как "невзаимозаменяемый токен". Википедия говорит, что это "вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменян или замещен другим аналогичным токеном".

Такое объяснение больше сбивает с толку, чем позволяет понять суть NFT, поэтому лучше объяснить все на пальцах. Представьте, что вы нарисовали красивую картинку и выложили ее у себя на странице в Фейсбуке. Со временем кто-то ее обязательно скопирует. В случае обычной картинки она просто разойдется по сети, а ваше авторство растворится в репостах. Если же это будет NFT-картинка, то, условно, на каждой копии будет отметка, что она не оригинал. Оригиналом будет только ваш исходный файл. Его можно будет удалить, хранить в первозданном виде или даже продать.

Последнее, на первый взгляд, кажется странным — кто в здравом уме купит себе право владения просто картинкой в интернете, пусть даже и оригинальной? Действительно, идея обладания цифровым активом такого толка пока кажется зумерской блажью. Но, по данным аналитиков We Are Social, сегодня среднее время, которое проводит человек в сети, приближается к семи часам в сутки. Интернет давно и стремительно становится местом обитания нашего вида. Поэтому логично, что туда мы постепенно переносим свое желание обладать уникальным и эксклюзивным.

Например, коллекционными марками от "Укрпочты". Я приведу всего три аргумента, почему марка "Русский военный корабль, иди на..й!" и ей подобные должны стать NFT. Первый — огромное наследие мемов этой войны. Речь не об интернет-мемах, которые пересылают друг другу семиклассники. Речь о единице культурной информации, которую выдающийся английский этолог Ричард Докинз описал в своем бестселлере "Эгоистичный ген". Мемами он предложил считать, например, анекдоты, молитвы, мелодии или устойчивые языковые выражения.

Российская агрессия породила множество патриотических мемов. Ответ украинского пограничника Романа Грибова "русский военный корабль, иди на..й!" — один из наиболее известных. Эту фразу повторил сенатор США Бен Сасс и экс-ведущий культового американского телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнеман. В мировое сообщество она транслирует главный на сегодняшний день ресурс украинского народа — смелость.

Но помимо фразы Грибова у нас есть, например, легендарная Чернобаевка. Там, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские военные уже 17 раз уничтожали силы противника. Фраза "Доброго вечора, ми з України", неразрушимый "бородянський півник", черниговский пес Патрон из ВСУ — все это мемы военного времени. К слову, появление марки с Патроном не исключил и генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Материала для увековечивания на марках у нас набралось достаточно.

Второй аргумент — возможность привлечь множество художников к созданию NFT-коллекции марок. В конкурсе иллюстраций на тему "Русский военный корабль" приняло около 500 человек. "Укрпочта" отобрала 20 самых удачных иллюстраций, и уже дальше с помощью голосования определяли лучшую. Победил крымчанин Борис Горох.

Но здесь есть проблема. В случае материальной марки победитель может быть только один — нельзя сделать десять разных макетов "Русский военный корабль иди на..й", "Русский военный корабль ВСЬО" или "Украинской мечты", иллюстрацию для которой рисовала 11-летняя София Кравчук с Волыни. Это все будут разные марки.

NFT-коллекция легко обходит это ограничение. К ее созданию можно привлечь еще больше иллюстраторов, вызвав тем самым творческий резонанс. При этом можно замахнуться на международный уровень и привлечь к конкурсу громкие имена их других стран. Никто, конечно, не обещает, что свой вариант предоставит Бэнкси. Но, учитывая, что группа Massive Attack, с которой многие тесно связывают загадочного уличного художника, поддерживает Украину, то чем черт не шутит?

С другой стороны, это возможность привлечь к созданию этого актива многих разработчиков. Украинская геймдев-компания Room 8 Studio уже создала коллекцию NFT с известными песиками из мемов в виде украинских героев. Все собранные деньги они передадут в фонд "Вернись живым". Компания WeSoftYou в свою очередь запустила Crypto Cossacks Club — коллекцию NFT-аватаров для поддержки Украины. Словом, умелые руки в стране уже есть, а привлечь художников труда не составит.

Третий аргумент — это, конечно же, деньги. Для примера: "Укрпочта" установила стоимость блока "Корабля" на уровне 240 грн, но вскоре на платформе OLX его продавали за 15-20 тысяч грн. За считанные часы объявления исчезали. Даже в самой "Укрпочте" отметили, что на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" марку "Русский военный корабль" продали за 5 млн грн.

Суммы, которые пользователи выкладывают за NFT, обычно существенно меньше. Но иногда достигают безумных отметок. Например, коллаж художника Beeple "Каждый день: первые 5000 дней" в 2021 году продали на онлайн-аукционе Christie’s за беспрецедентные $69,3 млн. Другой случай — коллекция проекта Hashmasks. Над ней работало 70 художников со всего мира, которые в общей сложности создали больше 16 тысяч уникальных портретов. Все это добро в итоге продали за $16 млн.

Я, конечно, не утверждаю, что NFT-коллекцию марок от "Укрпочты" выкупят за миллионы долларов. Однако, учитывая масштабность этой войны и тот уровень внимания к Украине, который наблюдается во всем мире, мы можем попробовать. Достаточно бюджетным способом мы можем добиться сразу двух целей — собрать еще средств для украинской армии и в очередной раз напомнить миру, кто мы и что здесь происходит.