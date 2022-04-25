"Укрпочта" выпустит марку с детским рисунком самолета "Мрия"

"Укрпочта" анонсировала выпуск марки, посвященной крупнейшему в мире самолету Ан-225 "Мрия", разрушенному на территории аэродрома "Антонов" в поселке Гостомель под Киевом в ходе результате российского военного вторжения в Украину.

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Как рассказал на своей странице в Facebook гендиректор госкомпании Игорь Смелянский, марка была представлена 25 апреля непосредственно перед разрушенным авиасудном. При этом марка была разработана еще до войны, в рамках конкурса "Что для меня Украина?", в котором победила 11-летняя София Кравчук из Любомля Волынской области.

Всего в конкурсе приняли участие 6134 участника, от которых организаторы получили 10 276 работ (рисунков и фотографий). Конкурс объединил участников из одиннадцати стран: кроме Украины, это Австралия, Израиль, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния и Турция.

"Детская мечта автора работы Софии Кравчук о счастливом будущем Украины связана с крылатой "Мрией". На рисунке Софии самый большой и мощный в мире самолет Ан-225, украшенный розовыми цветами, летит к звездам", - добавил Смелянский.

Фото: Telegram-канал Игоря Смелянского Фото: Telegram-канал Игоря Смелянского Фото: Telegram-канал Игоря Смелянского Фото: Telegram-канал Игоря Смелянского Фото: Telegram-канал Игоря Смелянского

Однако о времени выпуска марки и ее тираже, по его словам, будет сообщено отдельно.

Напомним, что ранее "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль, иди ...!", вызвавшую чрезвычайный ажиотаж. "Укрпочта" всего за неделю продала весь тираж марки, однако, как заявил Смелянский, не будет допечатывать их, несмотря на огромный спрос.

Примечательно, что изображенный на ней российский ракетный крейсер "Москва" затонул в Черном море после удара двумя украинскими ракетами "Нептун" 13 апреля - на следующий день после выпуска марки.

"Укрпочта" после этого заявила, что по мотивам этого события выпустит марки "Русский военный корабль - всё / Russian warship - done" тиражом 5 миллионов экземпляров.