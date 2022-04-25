"Укрпошта" випустить марку з дитячим малюнком літака "Мрія"

"Укрпошта" анонсувала випуск марки, присвяченої найбільшому у світі літаку Ан-225 "Мрія", зруйнованому на території аеродрому "Антонов" у селищі Гостомель під Києвом під час російського військового вторгнення в Україну.

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Як розповів на своїй сторінці у Facebook гендиректор держкомпанії Ігор Смілянський, марку було представлено 25 квітня безпосередньо перед зруйнованим авіасудном. При цьому марку було розроблено ще до війни, в рамках конкурсу "Що для мене Україна?", в якому перемогла 11-річна Софія Кравчук із Любомля Волинської області.

Загалом у конкурсі взяли участь 6134 учасники, від яких організатори отримали 10 276 робіт (малюнків та фотографій). Конкурс об'єднав учасників із одинадцяти країн: окрім України, це Австралія, Ізраїль, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія та Туреччина.

"Дитяча мрія автора роботи Софії Кравчук про щасливе майбутнє України пов'язана з крилатою "Мрією". На малюнку Софії найбільший і найпотужніший у світі літак Ан-225, прикрашений рожевими квітами, летить до зірок", - додав Смілянський.

Проте про час випуску марки та її тираж, за його словами, буде повідомлено окремо.

Нагадаємо, що раніше "Укрпошта" випустила марку "Русскій воєнний корабль, іді …!", що викликала надзвичайний ажіотаж. "Укрпошта" лише за тиждень продала весь тираж марки, однак, як заявив Смілянський, не додруковуватиме їх, незважаючи на величезний попит.

Примітно, що зображений на ній російський ракетний крейсер "Москва" затонув у Чорному морі після удару двома українськими ракетами "Нептун" 13 квітня - наступного дня після випуску марки.

"Укрпошта" після цього заявила, що за мотивами цієї події випустить марки "Русскій воєнний корабль - всьо/Russian warship - done" тиражем 5 мільйонів екземплярів.