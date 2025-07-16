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Земельные аукционы сегодня принесли бюджету почти 7 млн грн: какой лот стал самым дорогим

аукционы, земля, аренда
За неделю аукционы Земельного банка принесли более 32 млн. гривен / Depositphotos

Сегодня, 16 июля, в системе "Prozorro.Продажи" состоялось 11 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 6,6 млн гривен. В общей сложности ожидаемый экономический эффект от торгов вместе с 20% НДС составил 7,9 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Земельного банка".

Лоты, которые были выставлены на торги, расположены в Закарпатье, Киевщине и Харьковщине. Их общая площадь составляет 403,14 гектаров.

В ходе аукционов поступило 49 предложений от участников. Стартовая суммарная стоимость субаренды земельных участков 1,7 млн грн в ходе торгов выросла в 3,8 раза. А средняя стоимость одного гектара составляет 16391 грн.

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Харьковской области, площадью 135,98 гектаров. За нее соперничали 5 участников. Ее стартовая цена во время аукциона выросла в 2,8 раза, а финальная ставка составила 1,9 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка – 14 001 грн.

Фото 2 — Земельные аукционы сегодня принесли бюджету почти 7 млн грн: какой лот стал самым дорогим

Справка

"Земельный банк" – проект Фонда государственного имущества Украины. Это прозрачный рынок аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в использовании госпредприятий. Этот инвестиционный продукт делает невозможным коррупцию , убирает любые теневые схемы и позволяет каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на Prozorro.Продажи.

Напомним, 3 июля состоялось 15 аукционов субаренды государственных сельхозземель, суммарно принесших госбюджету 8,1 млн гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук