Карта боевых действий в Украине на 27 июня 2026 года

Продолжается 1585-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 256 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением шести ракет и 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9716 дронов-камикадзе и совершили 3018 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Вражеские авиационные удары получили районы населенных пунктов Товстодубово и Лужки.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы, два пункта управления и три пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло десять боестолкновений. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Старицы, а также в направлении Казачьей Лопани, Радьковки и Лимана.

На Купянском направлении враг три раза атаковал в сторону Колесниковки, Богуславки и Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты четырнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман и Озерное и в сторону Ямполя, Новомихайловки, Новоселовки, Новоегоровки и Шейковки.

На Славянском направлении противник совершил 29 штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Закотное и Каленики, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении населенных пунктов Малиновка и Николаевка.

В районах населенных пунктов Ильиновка, Константиновка и Плещеевка на Константиновском направлении враг совершил восемнадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано в Покровском направлении, где наши защитники остановили 31 атаку. Враг проявлял активность вблизи Новоалександровки, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также в направлении Торецкого, Уютного, Дорожного, Матяшевого, Васильевки, Гришиного, Новопавловки, Софиевки, Свободного, Нового Донбасса, Удачного и Новониколаевки.

В Александровском направлении захватчики совершили две атаки в сторону населенных пунктов Вербовое и Вороне.

На Гуляйпольском направлении кафиры атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться вблизи Рыбного, Доброполья, Гуляйпольского и Святопетровки, а также в сторону Староукраинки, Воздвиженки, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Степного и Луговского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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