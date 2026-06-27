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Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

Триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 256 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9716 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове та Лужки.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, два пункти управління та три пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямку Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти чотирнадцять разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Озерне і у бік Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Закітне та Каленики, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у напрямку населених пунктів Малинівка та Миколаївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

У районах населених пунктів Іллінівка, Костянтинівка та Плещіївка на Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісімнадцять атак.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 атаку. Ворог проявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямку Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у бік населених пунктів Вербове та Вороне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 24 рази. Ворог намагався просунутися поблизу Рибного, Добропілля, Гуляйпільського та Святопетрівки, а також у бік Староукраїнки, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Степового та Лугівського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 27 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко