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Потери врага по состоянию на 27 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1585 сутки полномасштабной войны составляют 1 399 720 человек.
Потери России в войне на 27 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июня потеряла:
- личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек,
- танков – 12 060 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 835 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 44 857 (+58) ед.
- РСЗО – 1 899 (+3) ед.
- средства ПВО – 1447 (+0) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1740 (+11) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) ед.
- крылатые ракеты – 4 790 (+3) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 112 634 (+488) ед.
- специальная техника – 4353 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 113 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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