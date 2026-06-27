Потери врага по состоянию на 27 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1585 сутки полномасштабной войны составляют 1 399 720 человек.

Потери России в войне на 27 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 июня потеряла:

личного состава – около 1 399 720 (+1 350) человек,

танков – 12 060 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 835 (+12) ед.

артиллерийских систем – 44 857 (+58) ед.

РСЗО – 1 899 (+3) ед.

средства ПВО – 1447 (+0) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1740 (+11) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 375 611 (+1 951) ед.

крылатые ракеты – 4 790 (+3) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 112 634 (+488) ед.

специальная техника – 4353 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 113 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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