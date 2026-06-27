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Втрати ворога станом на 27 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1585 добу повномасштабної війни становлять 1 399 720 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 червня втратила:
- особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб,
- танків – 12 060 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.
- артилерійських систем – 44 857 (+58) од.
- РСЗВ – 1 899 (+3) од.
- засоби ППО – 1 447 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.
- крилаті ракети – 4 790 (+3) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.
- спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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