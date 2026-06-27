Втрати ворога станом на 27 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1585 добу повномасштабної війни становлять 1 399 720 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 червня втратила:

особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб,

танків – 12 060 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од.

артилерійських систем – 44 857 (+58) од.

РСЗВ – 1 899 (+3) од.

засоби ППО – 1 447 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од.

крилаті ракети – 4 790 (+3) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од.

спеціальна техніка – 4 353 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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