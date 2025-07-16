Земельні аукціони сьогодні принесли бюджету майже 7 млн грн: який лот став найдорожчим

Сьогодні, 16 липня, у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 11 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 6,6 млн гривень. Загалом очікуваний економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 7,9 млн гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Земельного банку".

Лоти, які були виставлені на торги, розташовані на Закарпатті, Київщині та Харківщині.Їх загальна площа становить 403,14 гектарів.

Під час аукціонів надійшло 49 пропозицій від учасників. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок 1,7 млн грн у ході торгів зросла у 3,8 рази. А середня вартість одного гектару становить 16 391 грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Харківщині, площею 135,98 гектарів. За неї змагалися 5 учасників. Її стартова ціна під час аукціону зросла у 2,8 рази, а фінальна ставка склала 1,9 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 14 001 грн.

Довідково

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні держпідприємств. Цей інвестиційний продукт унеможливлює корупцію, прибирає будь-які тіньові схеми і дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, 3 липня відбулося 15 аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 8,1 млн гривень.