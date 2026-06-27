РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" в Полтавській та Харківській областях

Російські війська протягом останніх двох днів здійснили серію атак на виробничі потужності групи “Нафтогаз” у Полтавській та Харківській областях, застосувавши балістичні ракети та безпілотники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз України".

За даними компанії, ворог використав щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні дрони. Внаслідок атак зафіксовано руйнування виробничої інфраструктури.

Під час перевезення працівників одного з об’єктів був пошкоджений вахтовий автобус.

Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та наслідки атак для виробничих потужностей компанії. Про обсяги збитків у "Нафтогазі" поки не повідомляють.

Нагадаємо, 24 червня російські війська атакували автозаправні комплекси “Укрнафти” у трьох областях та виробничі активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині. Внаслідок ударів є постраждала, а роботу частини об’єктів довелося зупинити.