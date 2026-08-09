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ЄС виділив ще 30 млн євро Фонду підтримки енергетики України

Євро
ЄС виділив ще 30 млн євро Фонду підтримки енергетики України / Unsplash

Європейський Союз перерахував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Після цього загальний внесок ЄС до фонду сягнув 279 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти фонду використовують для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, а також закупівлі обладнання для енергетичних компаній.

Фінансування також спрямовується на підтримку електропостачання критичної інфраструктури.

Раніше нові внески до Фонду підтримки енергетики України також зробили Естонія та Іспанія — сукупно понад 55,5 тис. євро.

Естонія спрямувала 25 тис. євро, збільшивши загальний внесок до понад 2,6 млн євро, а Іспанія — понад 30,6 тис. євро, після чого її сукупний внесок перевищив 4,5 млн євро.

Нагадаємо, від початку 2026 року Україна отримала 4593 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Додатково очікується постачання ще 1206 одиниць техніки для відновлення та підтримки енергосистеми.

Автор:
Тетяна Гойденко

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