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Люксембург виділив ще 8 млн євро на підтримку енергетики України

Люксембург
Люксембург збільшив фінансову допомогу / Міненерго

Люксембург додатково спрямував 8 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Завдяки новому фінансуванню загальний внесок країни зріс до 30 млн євро, що дозволить закуповувати необхідне обладнання для енергетичних компаній та зміцнювати стійкість української енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це  з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Люксембург збільшив фінансову допомогу

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль подякував уряду Люксембургу та Агенції з питань співробітництва у сфері розвитку за системну допомогу українському енергетичному сектору. За його словами, нове фінансування дасть змогу й надалі забезпечувати енергетичні компанії необхідним обладнанням, зміцнювати стійкість енергосистеми та підтримувати безперебійне постачання світла і тепла для громад і бізнесу в умовах війни.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за погодженням із Європейською комісією та Міністерством енергетики України. Його головною метою є допомога у відновленні енергетичної інфраструктури, яка зазнає пошкоджень унаслідок російських атак.

Від початку роботи Фонду до нього надійшло понад 2 млрд євро грантових коштів. Фінансування забезпечили 39 іноземних донорів із 26 країн-партнерів, а також три міжнародні організації.

У Міністерстві енергетики зазначають, що Фонд став одним із ключових міжнародних механізмів підтримки української енергетики. Він дозволяє урядам, міжнародним фінансовим установам, міжнародним організаціям і корпоративним донорам оперативно фінансувати закупівлю обладнання та відновлення енергетичних об'єктів, забезпечуючи стабільну роботу енергосистеми країни.

Нагадаємо, від початку 2026 року Україна отримала 4593 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Додатково очікується постачання ще 1206 одиниць техніки для відновлення та підтримки енергосистеми.

Автор:
Ольга Опенько

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