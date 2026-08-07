Люксембург выделил еще 8 млн евро в поддержку энергетики Украины

Люксембург дополнительно направил 8 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Благодаря новому финансированию общий вклад страны вырос до 30 млн евро, что позволит закупать необходимое оборудование для энергетических компаний и укреплять устойчивость украинской энергосистемы.

Как пишет Delo.ua, об этом со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Люксембург увеличил финансовую помощь

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Люксембурга и Агентство по вопросам сотрудничества в сфере развития за системную помощь украинскому энергетическому сектору. По его словам, новое финансирование позволит и дальше обеспечивать энергетические компании необходимым оборудованием, укреплять устойчивость энергосистемы и поддерживать бесперебойную поставку света и тепла для общин и бизнеса в условиях войны.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Его главной целью является помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, которая испытывает повреждения вследствие российских атак.

С начала работы Фонда в него поступило более 2 млрд евро грантовых средств. Финансирование обеспечили 39 иностранных доноров из 26 стран-партнеров, а также три международных организации.

В Министерстве энергетики отмечается, что Фонд стал одним из ключевых международных механизмов поддержки украинской энергетики. Он позволяет правительствам, международным финансовым учреждениям, международным организациям и корпоративным донорам оперативно финансировать закупки оборудования и восстановления энергетических объектов, обеспечивая стабильную работу энергосистемы страны.

Напомним, с начала 2026 года Украина получила 4593 единицы энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.