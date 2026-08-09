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ЕС выделил еще 30 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины
Европейский Союз перечислил дополнительные 30 млн. евро к Фонду поддержки энергетики Украины. После этого общий вклад ЕС в фонд составил 279 млн евро.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, средства фонда используются для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, а также закупки оборудования для энергетических компаний.
Финансирование также направлено на поддержку электроснабжения критической инфраструктуры.
Ранее новые взносы в Фонд поддержки энергетики Украины также внесли Эстония и Испания — свыше 55,5 тыс. евро.
Эстония направила 25 тыс. евро, увеличив общий взнос до более чем 2,6 млн евро, а Испания — более 30,6 тыс. евро, после чего ее совокупный взнос превысил 4,5 млн евро.
Напомним, с начала 2026 года Украина получила 4593 единицы энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.