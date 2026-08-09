Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

+0,07

EUR

51,67

+0,05

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

51,80

51,60

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС выделил еще 30 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины

Евро
ЕС выделил еще 30 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины / Unsplash

Европейский Союз перечислил дополнительные 30 млн. евро к Фонду поддержки энергетики Украины. После этого общий вклад ЕС в фонд составил 279 млн евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, средства фонда используются для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, а также закупки оборудования для энергетических компаний.

Финансирование также направлено на поддержку электроснабжения критической инфраструктуры.

Ранее новые взносы в Фонд поддержки энергетики Украины также внесли Эстония и Испания — свыше 55,5 тыс. евро.

Эстония направила 25 тыс. евро, увеличив общий взнос до более чем 2,6 млн евро, а Испания — более 30,6 тыс. евро, после чего ее совокупный взнос превысил 4,5 млн евро.

Напомним, с начала 2026 года Украина получила 4593 единицы энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности