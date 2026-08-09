Собственно ли НАТО? Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о коллективной обороне

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в Мекке соглашение о совместной обороне, согласно которому вооруженное нападение на одно из трех государств будет рассматриваться как нападение на всех. В то же время, документ не уточняет, к каким именно военным действиям обязуются стороны в случае нападения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

"Соглашение о совместной обороне Мекки" должно усилить коллективное сдерживание на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ее подписали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Принцип соглашения напоминает механизм коллективной обороны НАТО: нападение на одного участника рассматривается как нападение на всех. Однако в документе не детализированы конкретные военные обязательства каждого из государств.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против конкретной страны. Она также не отменяет действующие договоренности сторон с другими государствами.

Турция имеет вторую по численности армию среди стран НАТО, Пакистан является единственным мусульманским государством с ядерным оружием, а Саудовская Аравия принадлежит к крупнейшим экспортерам нефти в мире.

Соглашение заключили на фоне обострения ситуации в регионе и атак, которые уже повлияли на поставки энергоносителей из стран Персидского залива.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан поддерживают также создание коалиции морской обороны для защиты судоходных и энергетических маршрутов в регионе.

Украина и Саудовская Аравия также подписали документ об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран, который закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического взаимодействия и инвестиций.