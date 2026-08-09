Малина и голубика: проблемы с урожаем в Польше и Сербии открывают возможности для украинских ягод

Украинские производители малины и голубики в июле получили более благоприятные погодные условия, тогда как ягодный сектор Польши и Сербии столкнулся с проблемами урожайности, нехваткой работников и рентабельностью. Это может создать дополнительные возможности украинской продукции на европейском рынке свежих и замороженных ягод.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit .

По данным аналитического отчета Ассоциации "Ягодничество Украины" за июль 2026 года, среднесуточная температура в Украине составила 20,7°C, что на 2,4°C ниже, чем в июле прошлого года. Количество осадков достигло 69 мм — на 13% больше в годовом исчислении.

Умеренная температура и достаточное количество влаги способствовали созреванию малины, голубики и поздних сортов садовой земляники, а также позволили производителям снизить затраты на орошение. В то же время локальные сильные дожди повышали риск растрескивания ягод и развития серой гнили.

В Польше производители, в частности, в Люблинском воеводстве, сообщают о неравномерном состоянии плантаций после весенних заморозков. Среди других проблем – дефицит сезонных работников и низкие закупочные цены в разгар сезона. Это может сдерживать инвестиции в новые насаждения и ослабить позиции страны на рынке замороженных ягод.

В Сербии урожай малины в 2026 году ожидается на 20–30% ниже среднего из-за последствий прошлогодней засухи. Закупочные цены составляют около 3,85-4 евро за килограмм, однако отдельные переработчики рассчитываются с частями производителями.

На этом фоне украинские производители могут получить дополнительные возможности на европейском рынке, если проблемы с урожаем у конкурентов сохранятся.

Украина существенно нарастила экспорт замороженной малины в сезоне 2025/2026 годов, достигнув 56,8 тыс. тонн продукции и рекордной выручки в €223,8 млн. Рост спроса на европейских рынках и повышение средней цены до €3,94/кг обеспечили новый исторический максимум для отрасли.