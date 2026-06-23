Гранты на выращивание малины больше не принимают: причина

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины с 22 июня приостановило прием заявок на получение грантов для выращивания малины. Причиной стало исчерпание установленного на 2022-2027 годы лимита площадей насаждений этой культуры в рамках государственной программы поддержки садоводства, ягодничества и виноградарства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Государственная поддержка ягодного бизнеса

Такое решение принято из-за превышения установленного лимита площадей насаждений этой культуры, на которые может быть предоставлена государственная финансовая поддержка.

В ведомстве пояснили, что с 22 июня 2026 г. новые заявки на гранты для закладки малинников больше не принимаются. Ограничение связано с тем, что предусмотренные на 2022–2027 годы площади для высадки малины фактически уже исчерпаны.

Прием заявок на получение грантов для выращивания других плодово-ягодных культур и винограда продолжается без изменений.

В Минэкономики напомнили, что информация о согласованных проектах и использовании лимитов площадей насаждений доступна на официальном сайте министерства в разделе мониторинга государственной программы поддержки садоводства и ягодничества.

По данным ведомства, только в 2026 году было принято восемь решений о предоставлении грантов на создание и развитие малинников. Общая площадь новых насаждений, получивших государственную поддержку составляет около 88 гектаров.

В министерстве подчеркнули, что аграрии и дальше могут подавать заявки на грантовую поддержку для закладки садов, ягодников и виноградников других культур в рамках действующей государственной программы.

Напомним, в Украине последние три года фиксируется рост площадей под малиной, ежевикой и смородиной, тогда как насаждения земляники, клубники и грецкого ореха демонстрируют тенденцию к сокращению.