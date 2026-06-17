Украинские аграрии получают гранты на сады, ягоды и теплицы

С начала 2026 Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло 42 решения о предоставлении грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства общей суммой 215,4 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Из этой суммы 22 гранта на 89 млн. грн. направлены на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства, еще 20 грантов на 126,5 млн. грн. — на строительство и развитие теплиц.

По состоянию на 15 июня профинансировано 18 грантов для садоводства на 74 млн. грн. и 17 грантов для тепличных хозяйств на 109 млн. грн.

Всего с начала действия программы государство выплатило 429 грантов на 1,8 млрд грн. На развитие садоводства, ягодничества и виноградарства направлено 1,2 млрд грн за 317 грантов, из которых 297 уже профинансированы полностью.

На развитие тепличного хозяйства выплачено 604 млн. грн. за 112 грантами. Все они профинансированы в полном объеме.

В министерстве отмечают, что программа помогает агропроизводителям инвестировать в долгосрочные проекты, расширять производство и создавать новые рабочие места.

В 2026 году максимальный размер гранта составляет до 7 млн. грн. на один проект и может покрывать до 70% его стоимости. Для предприятий на деоккупированных и прифронтовых территориях уровень государственного софинансирования увеличен до 80%.

Программа грантовой поддержки садоводства и тепличного хозяйства была возобновлена в феврале 2026 г. и реализуется с учетом требований европейского инструмента Ukraine Facility. Заявки принимаются через портал "Действие".

Отметим, что украинские аграрии продолжают привлекать государственную финансовую поддержку на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. С начала 2026 года 20 предприятий получили 102,5 млн. грн.